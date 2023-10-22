Зеленского назвали главным препятствием для мирных переговоров

Переговоров с Россией не будет пока Украину возглавляет Владимир Зеленский, который продвигает «больные идеи» и пытается «втянуть мир в глобальную войну», считает обозреватель турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

«Во время российско-украинских встречи в Стамбуле Зеленский, действуя по указанию западных стран, приказал своей делегации покинуть стол переговоров, несмотря на уже практически готовый текст соглашения», — напомнил обозреватель.

По его словам, обеспокоенный прекращением поддержки со стороны Запада, «Зеленский своей паранойей по-прежнему пытается втянуть мир в глобальную войну». Москва практически в каждом заявлении говорит, что открыта для переговоров, но как при украинском лидере с такими «больными идеями», можно говорить о диалоге, отметил Алтыпармак

«Возможно, даже западные страны поняли, что мирный процесс невозможно запустить при Зеленском. Если он вновь выиграет выборы, вероятность переговоров вновь будет равна нулю», — указал обозреватель, призвав украинцев задуматься о возможности его смещения.