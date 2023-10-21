Российские военные применили обновленные «Ланцеты»

Российские военные в зоне спецоперации начали массово применять дроны «Ланцет» с новой системой наведения.

Так, барражирующим боеприпасом «Ланцет» с автоматической системой наведения на днях была уничтожена украинская РСЗО RM-70 Vampire, пишет издание «Военная хроника». Оператор лишь выбирает район действия и тип цели.

Обновленные «Ланцеты» могут патрулировать в заданных районах, при этом БПЛА можно назначить тип целей, который они будут атаковать самостоятельно. Это делает бессмысленным любые электронные помехи.

«Ланцет» разработан компанией Zala Aero, входящей в концерн «Калашников». Максимальное время полета у версий дрона составляет 30–40 минут. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель.