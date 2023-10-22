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Обострение конфликта на Ближнем Востоке сыграло на руку России

Источник:
Asharq Al-Awsat
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Трясина новых конфликтов на Ближнем Востоке неумолимо затягивает Соединенные Штаты — и это выгодно России, пишет арабское издание Asharq Al-Awsat.

«Москва делает ставку на то, что звон оружия на Востоке будет громче, чем звуки украинского кризиса, и Украина отойдет на второй план в глазах мирового сообщества», — отмечает издание.

Кроме того, начало широкомасштабной военной конфронтации на Ближнем Востоке привело бы к росту цен на нефть, что, несомненно, в интересах Москвы, чья казна снова наполнится. С другой стороны, высокие цены на топливо усилили бы давление на европейские страны.

«Путин орлиным взором наблюдает за военными передвижениями Соединенных Штатов в водах Средиземного моря и понимает, что начало широкомасштабной конфронтации означает распыление сил Пентагона, который будет вынужден разделить имеющиеся вооружения между Украиной и своими союзниками на Ближнем Востоке», — говорится в статье.

Поддержка двух союзников в двух разных военных конфликтах проверит на прочность эффективность военного и политического влияния США в мире, пояснило Asharq Al-Awsat.

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