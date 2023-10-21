Запад допустил передачу Киеву доходов от российских активов

Соединенные Штаты и Евросоюз изучат возможность передачи Украине доходов частных компаний от замороженных российских активов, говорится в совместном заявлений по итогам саммита США — ЕС.

Экстраординарные доходы частных компаний, полученные непосредственно от замороженных российских суверенных активов, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановления и реконструкции, указывается в документе.

Также в заявлении подчеркивается, что Соединенные Штаты и Евросоюз непоколебимы в своей «долгосрочной политической, финансовой, гуманитарной и военной поддержке Украины».

Большая часть замороженных российских активов находится в Европе. Они могут составлять порядка 300 миллиардов долларов. ЕС собирается в ближайшее время обсудить введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных резервов российского Центробанка.