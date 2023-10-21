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Toyota представила совершенно новый Land Cruiser

Источник:
Motor1.com
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Toyota представила первый в истории Land Cruiser с электрической силовой установкой, который серьезно отличается от традиционных бензиновых версий.

Land Cruiser с электрической силовой установкой
Land Cruiser с электрической силовой установкой
Фото: © Toyota

Автомобиль получил революционный дизайн — он заметно крупнее, имеет «парящую крышу», вместо зеркал заднего вида у него камеры, а ручки дверей утоплены в кузов. Кроме этого, у него поднимающаяся линия бокового остекления.

Габариты электрического Land Cruiser — 5151 x 1989 x 1704 миллиметров, а также 3050 миллиметров колесной базы. Производитель отмечает, что машина будет семиместной с тремя рядами сидений.

Предположительно, что автомобиль оснастят тяговой батареей емкостью минимум 100 кВтч. Заряжаться внедорожник будет на станциях Tesla Supercharger — Toyota официально подтвердила переход на новые зарядные разъемы.
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