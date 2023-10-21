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Названы анализы для выявления рака на ранних стадиях

Источник:
Sibnet.ru
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Некоторые анализы способны выявить рак на ранних стадиях, рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская. Специалист выделила четыре анализа, которые помогут спасти жизнь.

В их числе анализ на простатический специфический антиген, скрининг на определение риска развития рака шейки матки, анализ кала на скрытую кровь, а также определение генетической предрасположенности к раку молочной железы, передает портал «Доктор Питер».

Малиновская отметила, что если вовремя обратиться к врачу и выявить онкологию, можно добиться стойкой ремиссии. Однако перед прохождением скрининговых обследований необходимо проконсультироваться с врачом.

«Вы потратите время, начнете лишний раз переживать, если увидите не те результаты. Однако отклонения от нормы могут быть индивидуальной особенностью пациента, а не признаком патологического процесса», — отметила врач.

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