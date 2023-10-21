Названы анализы для выявления рака на ранних стадиях

Некоторые анализы способны выявить рак на ранних стадиях, рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская. Специалист выделила четыре анализа, которые помогут спасти жизнь.

В их числе анализ на простатический специфический антиген, скрининг на определение риска развития рака шейки матки, анализ кала на скрытую кровь, а также определение генетической предрасположенности к раку молочной железы, передает портал «Доктор Питер».

Малиновская отметила, что если вовремя обратиться к врачу и выявить онкологию, можно добиться стойкой ремиссии. Однако перед прохождением скрининговых обследований необходимо проконсультироваться с врачом.

«Вы потратите время, начнете лишний раз переживать, если увидите не те результаты. Однако отклонения от нормы могут быть индивидуальной особенностью пациента, а не признаком патологического процесса», — отметила врач.