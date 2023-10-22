Дремота после звонка будильника оказалась полезна для здоровья

Привычка по утрам откладывать звонок будильника и прерывисто дремать еще некоторое время, вопреки представлениям, оказалась безопасна для здоровья, доказали ученые из Стокгольмского университета и Каролинского института.

Считается, что прерывистая дремота после звонка будильника негативно влияет на качество сна и когнитивные способности. Неврологи и психологи опровергли это мнение.

«Наши результаты показывают, что нет причин отказываться от дремоты по утрам, если вам это нравится. По крайней мере, если время досыпания составляет около 30 минут. На самом деле, такая привычка даже способна немного прибавить бодрости тем, кто обычно чувствует сонливость после пробуждения», — приводит Naked Science слова клинического психолога Тины Санделин.

Эксперименты не выявили выраженного влияния дремоты на уровень кортизола в слюне, утреннюю сонливость, настроение или структуру ночного сна. Более того, любители подремать после звонка будильника лучше выполняли когнитивные тесты, чем те, кто сразу просыпался.