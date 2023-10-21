Литва задумала оставить Россию без гвоздей

Литва предложила включить в 12-й пакет санкций Евросоюза запрет на поставки в Россию гвоздей, а также радиаторов центрального отопления, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц.

В целом рекомендации Вильнюса по «деградации российского промышленного потенциала» растянулись на «десятки страниц мелочей», пишет издание EUobserver со ссылкой на документ. В настоящее время обсуждение 12-го пакета санкций идет за закрытыми дверями.

Также предлагается запретить новые сделки с «Росатомом», закупки российского урана, сжиженного газа и стали. Обсуждается блокировка предоставление российским компаниям IT-услуг. Дальше всего зашла Эстония — она добивается полного торгового эмбарго.

Евросоюз в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету санкций. В него могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений. Также может быть расширен список товаров, запрещенных к экспорту в Россию.