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Литва задумала оставить Россию без гвоздей

Источник:
Sibnet.ru
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Литва предложила включить в 12-й пакет санкций Евросоюза запрет на поставки в Россию гвоздей, а также радиаторов центрального отопления, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц.

В целом рекомендации Вильнюса по «деградации российского промышленного потенциала» растянулись на «десятки страниц мелочей», пишет издание EUobserver со ссылкой на документ. В настоящее время обсуждение 12-го пакета санкций идет за закрытыми дверями.

Также предлагается запретить новые сделки с «Росатомом», закупки российского урана, сжиженного газа и стали. Обсуждается блокировка предоставление российским компаниям IT-услуг. Дальше всего зашла Эстония — она добивается полного торгового эмбарго.

Евросоюз в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету санкций. В него могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений. Также может быть расширен список товаров, запрещенных к экспорту в Россию.

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