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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Гигантский реактивный поток нашли на Юпитере

Источник:
Sibnet.ru
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Международная команда ученых обнаружила на Юпитере ранее неизвестный реактивный поток, ширина которого превышает 4800 километров, а скорость движения вдвое превышает скорость самых мощных ураганов на Земле.

Поток находится над экватором Юпитера, над его основными слоями облаков, передает агентство NASA. Открытие этой реактивной струи изменяет представление о том, как слои турбулентной атмосферы Юпитера взаимодействуют друг с другом.

реактивный поток на Юпитере шириной более 4800 километров
реактивный поток на Юпитере шириной более 4800 километров
Фото: © NASA

Вновь обнаруженный реактивный поток движется с феноменально высокой скоростью, которая составляет примерно 515 километров в час. Она вдвое превышает скорость ветра на Земле при урагане пятой категории.

Расчеты показали, что реактивный поток расположен примерно в 40 километрах над основными облаками Юпитера. Дополнительные наблюдения позволят определить, меняются ли скорость и высота этого потока с течением времени.

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