Названы самые популярные у воров запчасти автомобилей

Самой популярной запасной частью у автомобильных воров в 2023 году стали внешние зеркала заднего вида.

На эту деталь в январе — сентябре пришлось 30% страховых случаев в сегменте автомобильного КАСКО, связанных с кражей запчастей, сообщили специалисты страховой компании «Согласие».

Еще одной заметной категорией являются колеса — на их хищение пришлось 11,8% страховых событий. Также преступники скручивали у автомобилей эмблемы, форсунки омывателей фар и сами фары, накладки, колпаки, заглушки, крепления стеклоочистителей, штатные камеры.

С кражей зеркал заднего вида чаще всего сообщали владельцы Mercedes-Benz. С пропажей запасных колес наиболее часто сталкивались собственники Mitsubishi Outlander, отмечается в сообщении.

Самое высокое страховое возмещение в этом году из-за краж деталей было выплачено «Согласием» в начале октября владельцу Porsche Cayenne 2019 года выпуска — 577 318 рублей. В августе с внедорожника похитили фары.