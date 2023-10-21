Победительница «Голос. Уже не дети»: кто такая Вероника Сыромля

Победительница проекта «Голос. Уже не дети» 19-летняя Вероника Сыромля не была самой яркой и запонимающейся участницей. Тем не менее, она победила с приличным отрывом. Какой путь у девушки из Севастополя на шоу и чем она занимается вне телеэкрана?

Сыромля — уроженка города-героя Севастополя, именно так она заявила о себе на детском «Голосе» в пятом сезоне. Впервые на Первом канале она появилась в 13 лет, а в 19 лет стала победительницей «Голоса».

Путь на «Голосе»

В пятом сезоне девочка на слепых прослушиваниях выступала с народной песней «Подари мне платок». К участнице повернулась только Пелагея, что неудивительно. Тогда наставница обращала особое внимание на народников.

Сыромля в «Голос. Дети 5» и в «Голос. Уже не дети»

В команде Пелагеи Вероника Сыромля дошла до финала, но зрители отдали предпочтение другим участникам. В пятом сезоне победил Рутгер Гарехт, который тоже приходил на «Голос. Уже не дети», но на слепых прослушиваниях к нему не развернулись.

В проект «Голос. Уже не дети» Сыромля вернулась через шесть лет, но визуально изменилась несильно.

На слепых прослушиваниях она снова пела народную песню «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали». Только в конце выступления к девушке развернулся Егор Крид.

Сыромля с наставником Егором Кридом Фото: © @v.syromlya

Бывшая наставница узнала Веронику и призналась, что не повернулась специально. «Хотела, чтобы ты попробовала себя раскрыть с другим наставником», — объяснила Пелагея.

Сыромля сказала, что не ожидала оказаться в команде Егора Крида. Она знала этого исполнителя и слушала его музыку, но совершенно не понимала, как ее народный стиль воспримет наставник.

В итоге тандем удался и привел девушку к победе. В суперфинале за исполнительницу проголосовали 42,1% зрителей.

Сыромля вне экрана

Сыромля после детского «Голоса» продолжила заниматься музыкой профессионально. Она осталась под крылом Пелагеи, гастролировала с ней и принимала участие в праздничном концерте в честь открытия Крымского моста.

Также после детского «Голоса» Сыромлю приглашали в Кремль на 9 Мая. Там она встречалась с президентом России и выступала перед ветеранами Великой Отечественной войны.

Фолк-певица в 13 лет уже набралась опыта больших гастролей, на которые она ездила с родителями. Но, когда девочка выросла, с родителями пришлось расстаться. В 17 лет певица уехала из Севастополя в Москву учиться. Она студентка кафедры сольного народного пения в МГИКе.

Фото: © @v.syromlya

По словам Сыромли, к жизни в столице она за два года так и не привыкла. Тяжелее всего ей мириться с погодой, поскольку в Севастополе было всегда тепло. Также девушка скучает по своим котам и морю.

Итоги победы

Победители «Голоса» традиционно получают денежный приз и музыкальные возможности в виде записи песни. Но главное, что дает телепроект — новую аудиторию.

По опыту других сезонов «Голоса», да и телешоу на федеральных каналах вообще, экранная слава очень быстротечна, и многих звезд забывают так же скоро, как эта популярность вспыхивает.

В случае с Сыромлей зрители, как всегда, разделились на два лагеря. Одни говорят, что девушка заслужила победу, другие считают, что были более достойные участники.

Зрители отмечают, что образ Вероники Сыромли очень соответствует политике Первого канала. Героиня патриотична, скромна и ассоциируется с Россией благодаря народному вокалу и сценическим образам.