Овечкина расстроила собственная игра на старте сезона НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что недоволен своей игрой на старте нового сезона НХЛ, сообщается на сайте клуба.

«Нужно найти способ забрасывать шайбы. Очевидно, что сейчас нам немного трудно, но все зависит от нас. Мы знаем систему, игроки должны создавать моменты, особенно в зоне нападения и нейтральной зоне», — сказал Овечкин.

Он уточнил, что в целом по команде заметно, что «Вашингтон» играет хорошо только временами, тогда как большую часть игра представляет собой «битву». «Если говорить о том, как я играю, то я недоволен своей игрой», — подчеркнул форвард.

38-летний Овечкин сделал только одну результативную передачу в трех стартовых матчах сезона. Россиянин впервые в карьере в НХЛ не нанес ни одного броска в створ ворот в двух матчах подряд. У «Вашингтона» два поражения и одна победа в серии буллитов.