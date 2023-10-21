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Chery запустила онлайн-продажи своих автомобилей через Ozon

Источник:
Sibnet.ru
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Chery запустила продажи своих автомобилей через маркетплейс Ozon — в настоящее время доставка заказанных онлайн автомобилей заработала по всей стране.

Онлайн можно приобрести кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max, а также седан Arrizo 8, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Перед оплатой нужно выбрать опцию «доставка курьером».

Сроки доставки автомобиля разнятся в зависимости от удаленности от столицы. Так, в Центральном федеральном округе машину привезут в течение четырех дней, а на доставку автомобиля на Дальний Восток может уйти 38 дней.

Ранее на Ozon начались онлайн-продажи кроссоверов «Москвич 3». Пока в этом проекте участвуют только два московских автосалона, однако в дальнейшем список будет расширяться.

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Uynachalnica

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pepelmetal

Нужно сначала было эсминец топить!

-Керя-

Общество молчит - прощупывание ситуации

mosquito__2010

Верно, токсичная псевдо демократическая Украина уже всем надоела до тошнотиков.