Chery запустила онлайн-продажи своих автомобилей через Ozon

Chery запустила продажи своих автомобилей через маркетплейс Ozon — в настоящее время доставка заказанных онлайн автомобилей заработала по всей стране.

Онлайн можно приобрести кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max, а также седан Arrizo 8, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Перед оплатой нужно выбрать опцию «доставка курьером».

Сроки доставки автомобиля разнятся в зависимости от удаленности от столицы. Так, в Центральном федеральном округе машину привезут в течение четырех дней, а на доставку автомобиля на Дальний Восток может уйти 38 дней.

Ранее на Ozon начались онлайн-продажи кроссоверов «Москвич 3». Пока в этом проекте участвуют только два московских автосалона, однако в дальнейшем список будет расширяться.