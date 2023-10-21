Суровикину нашли замену на посту главнокомандующего ВКС

Главнокомандующим воздушно-космическими силами РФ назначен генерал-полковник Виктор Афзалов. На этой должности он заменил ушедшего в отставку генерала Сергея Суровикина.

В августе Афзалов после мятежа ЧВК «Вагнер» был назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС.

Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны в 1989 году, Военный университет ПВО в 2000 году и Военную академию Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации в 2010 году

Прошел должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО.

В июле 2017 года указом президента России Виктор Афзалов был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. В декабре 2022 года указом президента Владимира Путина получил звание генерал-полковника.