Российская команда вышла в полуфинал чемпионата мира по Dota 2

Российская команда Team Spirit обыграла Virtus.pro в четвертьфинальном матче The International 2023 — серия завершилась со счетом 2:1.

Virtus.pro была в шаге от того, чтобы сотворить главную сенсацию на чемпионате Dota 2, выбив в нижнюю сетку основных фаворитов на победу в турнире, однако Team Spirit после поражения в первой игре смогли переломить ход сложнейшего второго поединка и затем выиграть решающую игру.

Теперь Team Spirit поборется за место в финале верхней сетки с европейской Team Liquid, которая в своем четвертьфинале обыграла Talon Esports. Коллектив Людвига Уолберга одолел противников со счетом 2:0.

The International 2023 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. 20 команд разыгрывают более 3 миллионов долларов — призовой фонд продолжает пополняться за счет продаж компендиума и уровней к нему.