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Российская команда вышла в полуфинал чемпионата мира по Dota 2

Источник:
Sibnet.ru
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Российская команда Team Spirit обыграла Virtus.pro в четвертьфинальном матче The International 2023 — серия завершилась со счетом 2:1.

Virtus.pro была в шаге от того, чтобы сотворить главную сенсацию на чемпионате Dota 2, выбив в нижнюю сетку основных фаворитов на победу в турнире, однако Team Spirit после поражения в первой игре смогли переломить ход сложнейшего второго поединка и затем выиграть решающую игру.

Теперь Team Spirit поборется за место в финале верхней сетки с европейской Team Liquid, которая в своем четвертьфинале обыграла Talon Esports. Коллектив Людвига Уолберга одолел противников со счетом 2:0.

The International 2023 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. 20 команд разыгрывают более 3 миллионов долларов — призовой фонд продолжает пополняться за счет продаж компендиума и уровней к нему.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Чеченцев не берут в армию! Все они служат якобы в росгвардии, МВД, но подчиняются исключительно Кадырову....

pepelmetal

Нужно сначала было эсминец топить!

-Керя-

Общество молчит - прощупывание ситуации

Uynachalnica

Это про этого награжденный сказал, что все равно при встрече ты будешь мило улыбаться?