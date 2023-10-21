НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Выбран победитель шоу «Голос. Уже не дети»

Источник:
Sibnet.ru
1290 0
Фото: © кадр из видео

Зрители выбрали победителя проекта «Голос. Уже не дети» с помощью голосования. Первое место заняла Вероника Сыромля.

В финал шоу прошли восемь участников — Мария Панюкова, Рената Таирова, Вероника Сыромля, Рагда Ханиева, Олеся Казаченко, Мария Мирова, Давид Саникидзе и Иван Кургалин.

Финал проходил в два этапа, сначала были выбраны суперфиналисты. Из команды Полины Гагариной зрители проголосовали за Казаченко (75,8%), в команде Пелагеи за Саникидзе (59,9%), у Димы Билана — за Таирову (64,1%), и у Егора Крида зрители отдали больше голосов за Сыромлю (53%).

Мирова, Кургалин, Панюкова и Ханиева завершили участие в проекте «Голос. Уже не дети».

Суперфинал

В суперфинале Олеся Казаченко спела песню «Позови меня тихо по имени» группы «Любэ». Давид Саникидзе вышел с песней «Одинокая гармонь». Рената Таирова исполнила песню Николая Добронравова и Александры Пахмутовой «Мелодия».

Вероника Сыромля перепела композицию «Свет твоей любви» Кристины Орбакайте в народном стиле.

Голосование зрителей в суперфинале распределилось следующим образом:

Олеся Казаченко — 9,9%
Давид Саникидзе — 33,1%
Рената Таирова — 14,9 %
Вероника Сыромня — 42,1 %

Вероника Сыромля — участница команды Егора Крида. Она участвовала в пятом сезоне детского «Голоса», тогда девочка представляла команду Пелагеи и дошла до финала.

Еще по теме
Победителя шоу «Голос. Уже не дети» выберут в прямом эфире
Две певицы и модель пополнили звездную команду «Выжить в Самарканде»
Объявлены участники нового сезона проекта «Последний герой»
«Модный приговор» вернется на Первый канал с новым ведущим
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финский рэпер выбросил со сцены флаг Украины
Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине
Джулия Фокс заменила одежду бусами на голое тело
Странную деталь заметили на переданных ВСУ ракетах ATACMS
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
50
Больница в Газе попала под ракетный удар, погибли сотни
43
Бастрыкин пригрозил мигрантам новым наказанием за отказ от СВО
37
Си Цзиньпин поддержал российский народ
32
Китай совершенно по‑разному встретил Путина и Блинкена
31
Казахстан запретил экспорт в Россию санкционных товаров