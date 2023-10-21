Выбран победитель шоу «Голос. Уже не дети»

Зрители выбрали победителя проекта «Голос. Уже не дети» с помощью голосования. Первое место заняла Вероника Сыромля.

В финал шоу прошли восемь участников — Мария Панюкова, Рената Таирова, Вероника Сыромля, Рагда Ханиева, Олеся Казаченко, Мария Мирова, Давид Саникидзе и Иван Кургалин.

Финал проходил в два этапа, сначала были выбраны суперфиналисты. Из команды Полины Гагариной зрители проголосовали за Казаченко (75,8%), в команде Пелагеи за Саникидзе (59,9%), у Димы Билана — за Таирову (64,1%), и у Егора Крида зрители отдали больше голосов за Сыромлю (53%).

Мирова, Кургалин, Панюкова и Ханиева завершили участие в проекте «Голос. Уже не дети».

Суперфинал

В суперфинале Олеся Казаченко спела песню «Позови меня тихо по имени» группы «Любэ». Давид Саникидзе вышел с песней «Одинокая гармонь». Рената Таирова исполнила песню Николая Добронравова и Александры Пахмутовой «Мелодия».

Вероника Сыромля перепела композицию «Свет твоей любви» Кристины Орбакайте в народном стиле.

Голосование зрителей в суперфинале распределилось следующим образом:

Олеся Казаченко — 9,9%

Давид Саникидзе — 33,1%

Рената Таирова — 14,9 %

Вероника Сыромня — 42,1 %

Вероника Сыромля — участница команды Егора Крида. Она участвовала в пятом сезоне детского «Голоса», тогда девочка представляла команду Пелагеи и дошла до финала.