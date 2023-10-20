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Умерла легендарная биатлонистка Анфиса Резцова

Источник:
ТАСС
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Единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни, сообщил муж спортсменки Леонид Резцов.

«Скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа», — сказал он.

Резцова стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете. В 1992 году спортсменка завоевала золото Олимпиады в биатлонном спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете.

Резцова долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире, которая стала олимпийкой чемпионкой сразу в двух зимних видах спорта. В 2018 году на играх в Пхенчхане это достижение повторила чешская спортсменка Эстер Ледецкая в горнолыжном спорте и сноуборде.

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Uynachalnica

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pepelmetal

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