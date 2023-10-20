Китай объявил Западу «графитовую войну»

Министерство торговли Китая объявило о введении ограничений на экспорт графита — важнейшего сырья для производства аккумуляторов для электромобилей. С 1 декабря экспортеры должны будут получать специальное разрешение на вывоз графита, а также изделий из них.

Китай является крупнейшим в мире производителем и экспортером очищенного графита, а также перерабатывает более 90% мирового графита в материал, который используется во всех аккумуляторах электромобилей.

Данные меры должны «способствовать обеспечению безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок и производства, а также лучшей защите национальной безопасности и интересов», отметило китайское ведомство.

Евросоюз ранее заявил о возможном введении пошлин на электромобили китайского производства. Одновременно правительство США расширило ограничения на доступ китайских компаний к высокопроизводительным чипам.