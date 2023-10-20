Правила входа на «Госуслуги» ужесточат с 28 октября

Вход на сервис «Госуслуги» зарегистрированных пользователей с 28 октября станет возможным только при двухфакторной аутентификации, сообщает пресс-служба Минцифры.

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных, подчеркнуло ведомство. Ее подключили уже более половины пользователей — порядка 41 миллиона человек.

Те, кто не подключил второй фактор, с 28 октября смогут войти в аккаунт старым способом только один раз — чтобы уточнить данные и определиться с выбором дополнительной защиты. При следующем заходе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты.

Пока не будет выбран один из них, воспользоваться «Госуслугами» не получится. Впоследствии можно будет изменить свой выбор в разделе «Безопасность», выбрав соответствующий вариант входа с подтверждением.

В качестве дополнительной защиты пользователям предлагаются три варианта: код из СМС, одноразовый код из специального приложения или вход по биометрии.