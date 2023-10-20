Российские военные сбили рекордное количество украинских МиГ-29

Российские силы ПВО за сутки сбили семь украинских самолетов МиГ-29, сообщается в традиционной сводке Минобороны РФ.

Всего за последнюю неделю ПВО и авиация российской армии сбила 12 самолетов ВСУ, из них десять — МиГ-29, два штурмовика Су-25, а также два украинских вертолета Ми-8, отмечается в сообщении ведомства.

Кроме этого, российские военные нанесли четыре групповых удара по складам с вооружением, горюче-смазочными материалами, производственных цехам украинского ВПК, места размещения украинских военнослужащих.

Всего с начала спецоперации по официальным данным Минобороны уничтожено уже 500 украинских самолетов и более 250 вертолетов. Перед началом СВО Минобороны РФ утверждало, что на вооружении украинской армии стоит 152 боевых самолета и 149 вертолетов.