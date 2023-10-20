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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные сбили рекордное количество украинских МиГ-29

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы ПВО за сутки сбили семь украинских самолетов МиГ-29, сообщается в традиционной сводке Минобороны РФ.

Всего за последнюю неделю ПВО и авиация российской армии сбила 12 самолетов ВСУ, из них десять — МиГ-29, два штурмовика Су-25, а также два украинских вертолета Ми-8, отмечается в сообщении ведомства.

Кроме этого, российские военные нанесли четыре групповых удара по складам с вооружением, горюче-смазочными материалами, производственных цехам украинского ВПК, места размещения украинских военнослужащих.

Всего с начала спецоперации по официальным данным Минобороны уничтожено уже 500 украинских самолетов и более 250 вертолетов. Перед началом СВО Минобороны РФ утверждало, что на вооружении украинской армии стоит 152 боевых самолета и 149 вертолетов.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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Uynachalnica

Чеченцев не берут в армию! Все они служат якобы в росгвардии, МВД, но подчиняются исключительно Кадырову....

pepelmetal

Нужно сначала было эсминец топить!

Удавиков

токаев китайский язык учит, мечется как ..... в проруби

-Керя-

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