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Астрономы поймали древнейший космический сигнал

Источник:
Sibnet.ru
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Астрономы обнаружили загадочный космический сигнал, которому потребовалось 8 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Таким образом, он почти в два раза старше нашей планеты.

Источник сигнала — один из самых удаленных из зафиксированных землянами, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Science. Он представляет собой так называемый быстрый радиовсплеск (FRB).

Так называются радиоимпульсы продолжительностью несколько миллисекунд неизвестного происхождения, которые выявляются радиотелескопами. Первый FRB был обнаружен в 2007 году. С тех пор на Земле были зафиксированы сотни таких загадочных сигналов.

Зафиксированный всплеск под названием FRB 20220610A длился менее миллисекунды, но за это мгновение была высвобождена энергия, эквивалентная выбросам энергии Солнца за 30 лет. Сигнал удалось зафиксировать благодаря радиотелескопу ASKAP.

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