САУ «Коалиция» запустят в серийное производство

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания, это позволяет начать ее серийное производство, говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха».

«Госкорпорация "Ростех" завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия "Коалиция-СВ", подтвердив уникальные технические характеристики установки. Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», — сказано в сообщении.

«Коалиция-СВ» оснащена орудием 2А88 калибра 152 мм длиной ствола 52 калибра. Дальность стрельбы — до 70 километров. Скорострельность — более 10 выстрелов в минуту. Машина оснащена системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.

«Фактически это боевой робот, отличительной чертой САУ является высокий уровень автоматизации — экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной», — отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех».

Рабочие места наводчика и командира САУ интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня.