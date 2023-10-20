Американский садовод вывел самый острый в мире перец

Перец Pepper X, выведенный американским садоводом Эдом Карри, стал самым острым в мире. Он стал рекордсменом Книги рекордов Гинесса.

Это более чем в два раза острее, чем у предыдущего рекордсмена, перца Каролинский жнец. Для создания Pepper X садовод Карри потратил 10 лет, скрещивая Каролинский жнец с другим острым перцем. Он представил новый сорт в шоу Hot Ones.

Его острота по шкале Сковилла составляет 2,69 миллиона единиц. Для сравнения, индекс жгучести перца халапеньо составляет от 3 до 8 тысяч единиц Сковилла, а перца Хабанеро — 200-300 тысяч единиц.

Остроту перца определяет содержание капсаицина. Это соединение, которое в малых количествах не опасно для жизни, если нет аллергии. Оно связывается с болевыми рецепторами и вызывает чувство жжения. По словам Карри, у него начались судороги, когда он съел целый перец Pepper X.