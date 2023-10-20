Экономист назвал реальную стоимость рубля

Российская валюта в перспективе нескольких месяцев может укрепиться до уровня 80 рублей за доллар и даже ниже, считает доцент кафедры экономической политики Государственного университета управления Максим Чирков.

Российская экономика по темпам роста значительно опережает западные, что говорит о том, что рубль сильно недооценен, рассказал «Прайм» Чирков. По прогнозу Европейского центрального банка, рост экономики ЕС в текущем году замедлится до 0,7 процента. В России же, по оценке Росстата, ВВП за второй квартал вырос почти на 5%.

«Учитывая все эти нюансы, российский рубль сильно недооценен. Он должен стоить намного дороже, чем сейчас», — уверен экономист.

По его словам, в ближайшие месяцы и годы курс нацвалюты в большой степени будет зависеть от ситуации в западных экономиках, которые могут столкнуться с необходимостью девальвировать свои валюты. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе рубль может укрепиться еще сильнее, отметил Чирков.