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Смартфоны с российской ОС «Аврора» появятся в ноябре

Источник:
Sibnet.ru
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Тестирование российской операционной системы «Аврора» в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Первые российские смартфоны и планшеты с операционной системой «Аврора» появятся в розничной продаже в ноябре — это устройства Fplus, «Байтэрг» и «Аквариус».

Первым на рынок выйдет Fplus. Это будут устройства нижнего ценового сегмента — до 20 тысяч рублей, для продвижения на них также введут скидки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на IT-рынке.

Сроки появления в продаже смартфонов «Байтэрг» и «Аквариус» с предустановленной «Авророй» не сообщаются.

Выход продукции в потребительский сегмент позволит ускорить разработку приложений под «Аврору» и предоставит пользовательский опыт, считают разработчики. Но эксперты полагают, что без запрета устройств на Android и iOS российские устройства не смогут занять более 1% рынка.

Также интерес покупателей к устройствам на «Авроре» может охладить небольшое количество приложений. Сейчас под нее существует 76 утилит, тогда как число приложений для Android превышало 3,7 миллиона, сравнил портал CNews.

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