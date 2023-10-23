Проект «Голос. Уже не дети» собрал лучших участников из разных сезонов детского «Голоса». Повзрослевшие музыканты набрались опыта и вновь блеснули талантом на Первом канале. Некоторые выступления вызвали бурную реакцию у наставников и зрителей. В подборке самые яркие номера участников.

Вероника Сыромля «Не мешай»

Сыромля исполнила песню «Не мешай» («Что ты, птичка бедная») в полуфинале, а затем, как лучший номер, повторила в финале после объявленной победы.

Композицию Сыромля исполнила в своей народной манере, добавив нотки рока. Зрителям понравилось произведение в новом прочтении, многие сравнили девушку с готической певицей Эми Ли из Evanescence.

Рагда Ханиева «Позови меня с собой»

Рагда Ханиева исполнила песню Татьяны Снежиной «Позови меня с собой», которая многим известна из репертуара Аллы Пугачевой.

Участница проекта «Голос. Уже не дети» выступила с этой песней в полуфинале. Исполнение тронуло и наставника, и других членов жюри. А зрители остались в восторге от нового видения композиции.

Александра Харазьян «Гагарин»

Александра Харазьян исполнила современную песню «Гагарин» певицы MIA BOYKA в полуфинале. Участница команды Пелагеи не прошла в финал, но наставникам ее номер очень понравился.

«Одно наслаждение какое-то. Мне было интересно наблюдать за тем, как ты потрясающе справилась и с танцем, и с дыханием, и с пением, и с эмоцией. В общем, умничка», — похвалила Полина Гагарина Харазьян.

Иван Кургалин «Зеленые глаза»

В полуфинале Иван Кургалин исполнил собственный хит «Зеленые глаза», которую финалист «Голос. Дети» выпустил в дебютном альбоме «Сердце пацана» в 2022 году.

Участник команды Пелагеи прошел в финал, а наставники не оставили без внимания его творчество. Егор Крид сказал, что впервые услышал композицию, и она ему понравилась.

Елизавета Качурак «Ай, вы, цыгане»

Качурак спела «Ай, вы, цыгане» в поединках. Ее соперникам был Акмаль Ходжаниязов, и наставница участников оставила в проекте девушку, хоть и не всем наставникам выступление понравилось.

Пелагея сказала, что ей не хватило ни аутентичного, ни эстрадного пения. Но тут же поправилась, что номер все равно «был классным».

Олеся Казаченко «Je suis malade»

Казаченко из команды Полины Гагариной выступала с песней «Je suis malade» в полуфинале. Это сингл из одноименного альбома Сержа Лама 1973 года, также композиция известна в исполнении певиц Далиды и Лары Фабиан.

Наставники назвали выступление Казаченко безупречным, а Егор Крид посчитал, что девушку ждет большое будущее.

Акмаль «Раневская»

Певец Акмаль Ходжаниязов в поединках перепел композицию Лолиты Милявской «Раневская». Зрители остались в восторге, а наставница Полина Гагарина после выступления отправила певца к своим поклонникам, выгнав из проекта.

Дело в том, что Акмаль не согласился с тем вариантом исполнения «Раневской», который предложила Гагарина. В итоге на сцене он исполнил песню по-своему.

Мария Панюкова «Спасибо, жизнь»

Наставники «Голоса» любят давать подопечным старые песни или хиты из кинофильмов. Так случилось с Марией Панюковой. В поединках она спела «Спасибо, жизнь» из фильма «Карнавал».

Наставник Дима Билан остался в восторге от исполнения участницы, которая в последствии прошла в полуфинал, а потом попала в финал.

Аделия Загребина «Family Portrait»

Зарубежные хиты тоже часто звучат со сцены проекта «Голос». Аделии Загребиной в поединках досталась песня Pink «Family Portrait», с которой американская певица была номинирована на «Грэмми».

Загребина не прошла в полуфинал, но исполнение запомнилось зрителям, которые отметили в соцсетях, что даже некоторые популярные артисты не смогли бы так перепеть Pink.

Дарья Волосевич «Снег»

Песню «Снег» Елены Ваенги Волосевич исполняла на слепых прослушиваниях, развернув всех наставников. Пелагея и Гагарина похвалили певицу и показали свои мурашки на руках.

Зрители после выступления написали в соцсетях официальной группы проекта, что это выступление одно из самых проникновенных в шоу. Им понравилось, что участница прочувствовала каждое слово песни.

Алиса Кожикина «Шагай»

Победительница первого сезона детского «Голоса» Алиса Кожикина проявила смелость, исполнив песню «Шагай» Полины Гагариной в поединках. Для наставницы было сюрпризом, когда со сцены зазвучали знакомые ноты.

Гагарина поругала наставника участницы Диму Билана, за то, что он подставил Кожикину, предложив ей такую песню.

«Надо было спеть, как ты (чувствуешь): со своими штучками-дрючками, со своими ставками. Без того, что я где-то тяну, или крикнула. Поэтому, я считаю, что здесь Дмитрий Николаевич (Билан) вас подставил. Было очень много суеты», — сказала Кожикиной Гагарина.