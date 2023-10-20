Финский рэпер выбросил со сцены флаг Украины

Участник Евровидения-2023 рэпер Krij во время концерта в Эстонии выбросил флаг Украины, чем оскорбил поклонников.

Инцидент произошел в Таллине. Во время выступления один из зрителей бросил на сцену флаг Украины. Рэперу это не понравилось, сообщает издание Iltalehti.

«Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще делаешь?», — сказал Krij и выбросил флаг обратно.

По словам музыканта, он перепутал флаг Украины с французским флагом. Но зрители негативно отнеслись к его поступку и даже начали ему угрожать.