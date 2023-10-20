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Финский рэпер выбросил со сцены флаг Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @photomikke

Участник Евровидения-2023 рэпер Krij во время концерта в Эстонии выбросил флаг Украины, чем оскорбил поклонников.

Инцидент произошел в Таллине. Во время выступления один из зрителей бросил на сцену флаг Украины. Рэперу это не понравилось, сообщает издание Iltalehti.

«Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще делаешь?», — сказал Krij и выбросил флаг обратно.

По словам музыканта, он перепутал флаг Украины с французским флагом. Но зрители негативно отнеслись к его поступку и даже начали ему угрожать.

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