Мокрый снег накроет Новосибирскую область на неделе

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Новосибирской области всю следующую неделю, это может привести к большому количеству аварий на дорогах, сообщает ГУ МЧС по региону.

Температура воздуха в Новосибирской области с 20 по 26 октября местами опустится до 7 градусов мороза, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В регионе ожидается дождь и мокрый снег, а также штормовой ветер со скоростью 20 метров в секунду и порывами до 24 метров в секунду.

Это может привести к ДТП, связанных с гололедом и туманом в ночные и утренние часы, и происшествий на объектах ЖКХ из-за усиления ветра и осадков.