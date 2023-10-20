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Мокрый снег накроет Новосибирскую область на неделе

Источник:
Sibnet.ru
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Заморозки
Фото: © Sibnet.ru

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Новосибирской области всю следующую неделю, это может привести к большому количеству аварий на дорогах, сообщает ГУ МЧС по региону.

Температура воздуха в Новосибирской области с 20 по 26 октября местами опустится до 7 градусов мороза, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В регионе ожидается дождь и мокрый снег, а также штормовой ветер со скоростью 20 метров в секунду и порывами до 24 метров в секунду.

Это может привести к ДТП, связанных с гололедом и туманом в ночные и утренние часы, и происшествий на объектах ЖКХ из-за усиления ветра и осадков.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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