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Сериал «Зеркало лжи»: подруги расследуют преступления

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»
Детективный сериал «Зеркало лжи» рассказывает, как подруги берутся за расследование после череды загадочных событий в их жизни. Премьера состоится на канале «Россия» 23 октября.

Режиссером сериала «Зеркало лжи» стал Роман Просвирнин, а главные роли исполнили актрисы Мария Куликова (Дина) и Ольга Павловец (Неля).

Сюжет сериала

В центре сюжета женщина Дина. Она работает логопедом в детском саду, воспитывает дочку Олю, и собирается замуж за любимого мужчину. У Дины есть три подруги детства — Неля, Яна и Анна. С двумя из них происходят загадочные события.

Сериал «Зеркало лжи» — с 23 октября в 21.20 на канале «Россия»

Сначала пропадает Яна, а спустя какое-то время при странных обстоятельствах погибает Анна. Дина и Неля обращаются к бывшим однокурсникам — следователям Евгению Корзинину (Павел Кузьмин) и Алексею Коржову (Александр Ратников).

Дружная четверка берется за расследование дела. Но вскоре Дина понимает, что и ее собственная жизнь может оказаться в опасности.

Актеры о ролях

Исполнительница главной роли Мария Куликова призналась, что ее героиня очень упрямая и упертая. А ее отношение к дружбе в жизни такое же, как в сериале. Актриса отметила, что сериал, несмотря на драматическую линию, больше детективный.

«Засматриваюсь нашими и западными детективами, которые сейчас снимают на высоком уровне. Лично для меня история закончилась очень неожиданно», — цитирует пресс-служба канала «России» Куликову.

Героиня Ольги Папловец отличается от своих подруг, поскольку росла в обеспеченной семье. С Диной, Яной и Анной у нее крепкие отношения. Но не все так гладко, зрителей ждут неожиданные повороты.

«Даже я, когда читала сценарий, постоянно удивлялась. Мне нравится, что эта история абсолютно реалистична, ведь в жизни порой такое случается, что кино и не снилось», — сказала о сериале Папловец.

Режиссер пообещал, что зрителей ждет «хитросплетение линий, ужасный клубок тайн и интриг».

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scorpion2777

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