Израиль изменил планы по наземной операции под давлением США

США призвали Израиль ограничить число потенциальных жертв «среди мирного населения» при наземной операции в секторе Газа, а также определиться с политическими целями ее проведения, пишет Bloomberg со ссылкой на трех высокопоставленных израильских чиновников.

Сразу после нападения ХАМАС Израиль планировал провести операцию с нанесением «скоординированных ударов с воздуха, моря и суши». Но после серии визитов — президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина — планы изменились, сказали источники.

США разделяют цель Израиля по уничтожению военной инфраструктуры движения ХАМАС в секторе Газа. Это возможно только при наземном вторжении, поскольку движение, потратило десятилетия на строительство сети туннелей и укреплений в этом районе.

Но американские политики, по словам источников, призвали Израиль учесть при планировании операции два главных обстоятельства. Во-первых, максимально сократить потери среди мирного населения. Во-вторых, решить, что Тель-Авив будет делать с сектором Газа после завершения операции.

В силу этого, как отметили источники, наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа может начаться позже запланированной даты и занять более продолжительный срок.