Байден позвонил Зеленскому и успокоил его

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что продолжит передавать военную помощь Киеву, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул, что обе партии [демократы и республиканцы] по-прежнему поддерживают Украину», — сказано в сообщении американской администрации.

Байден в обращении к нации накануне заявил, что «для национальной безопасности Америки жизненно важно» добиться, чтобы Израиль и Украина одержали победу.

«ХАМАС и [президент России Владимир] Путин представляют собой разные угрозы. Но у них есть нечто общее. Они хотят полностью уничтожить соседнюю с ними демократию», — сказал глава Белого дома.

По его словам, в пятницу, 20 октября он направит Конгрессу запрос на дополнительное финансирование Украины и Израиля. «Это разумная инвестиция, которая будет приносить дивиденды американской безопасности на протяжении поколений», — отметил Байден.