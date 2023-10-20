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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден позвонил Зеленскому и успокоил его

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что продолжит передавать военную помощь Киеву, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул, что обе партии [демократы и республиканцы] по-прежнему поддерживают Украину», — сказано в сообщении американской администрации.

Байден в обращении к нации накануне заявил, что «для национальной безопасности Америки жизненно важно» добиться, чтобы Израиль и Украина одержали победу.

«ХАМАС и [президент России Владимир] Путин представляют собой разные угрозы. Но у них есть нечто общее. Они хотят полностью уничтожить соседнюю с ними демократию», — сказал глава Белого дома.

По его словам, в пятницу, 20 октября он направит Конгрессу запрос на дополнительное финансирование Украины и Израиля. «Это разумная инвестиция, которая будет приносить дивиденды американской безопасности на протяжении поколений», — отметил Байден.

Тема: Военная операция на Украине
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