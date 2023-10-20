Вальяжная пробежка манула в дикой природе попала на видео

Видеоловушка сняла кадры, как манул бегает в Саяно-Шушенском заповеднике, кадры опубликовали в группе заповедника «ВКонтакте».

На видео, скрытный манул сначала остановился и задумался, что делать дальше, а затем целенаправленно побежал по своим делам.

Манул – некрупный кот, величиной с домашнюю кошку. Манул встречается из юго-восточной части Забайкалья и в пределах России распространен на Алтае, в Туве, Бурятии. В Красноярском крае манул встречается только на территории Саяно-Шушенского заповедника.

Это скрытный зверь, он умеет так хорошо маскироваться, что даже в ровной открытой степи, в траве высотой всего 8-10 сантиметров, разглядеть его очень трудно.