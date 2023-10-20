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Депутат возмутился награждением сына Кадырова, а затем извинился

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев
Фото: © Государственный Совет Республики Татарстан / Rutube

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев возмутился, что сын Рамзана Кадырова избил арестованного за сожжение Корана и стал Героем Чечни, но затем извинился за «эмоциональное высказывание».

«Первый вопрос, который я задал себе: в каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что (сын руководителя Чечни Адам Кадыров) — герой всех мусульман. Кто может ответить?» — сказал Азат Хамаев во время обсуждения законопроекта о патриотическом воспитании.

Находящиеся в зале парламентарии предпочли промолчать. Видео с речью Хамаева опубликовал Государственный совет республики, но позже оно было удалено.

«Выступая на заседании Госсовета республики, высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами. Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами», — позже заявил Хамаев, его слова опубликовал портал «Татар-информ».

Раис Татарстана Рустам Минниханов, комментируя высказывание депутата, отметил, что слова Хамаева не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики.

Сын главы Чечни 15-летний Адам избил 19-летнего Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана (хотя инцидент произошел в Волгограде, дело передано в Чечню). Кадыров публиковал видео с избиением, выразив гордость за поступок сына. Позже стало известно, что Адаму присвоили звание Героя Чечни.

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Политика #Россия
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