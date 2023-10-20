Пасынок Намина рассказал и показал, как убивал брата и бабушку

Пасынок музыканта Стаса Намина Роман Микоян принял участие в следственном эксперименте, где подробно описал убийство родной бабушки и сводного брата.

По словам обвиняемого, сначала он сильно ударил бабушку по голове, а потом взял нож и нанес несколько ударов в грудь. После убиства 85-летней родственницы, он позвонил брату Артему Микояну и сказал, что бабушка умерла.

Брата он встретил на улице. Они сначала поговорили, а затем Роман тоже ударил его ножом в грудь.

Конфликт между Романом Микояном и родственниками произошел из-за сильной обиды. Как пишет телеграм-канал Mash, Роман пришел к бабушке с другом, которого та недолюбливала.

Пожилая женщина между делом сравнила его и внука Артема, отметив, что он намного успешнее. Из-за того, что Романа в семье принижали за образ жизни, он и решил убить родственников.

После убийства Микоян позвонил матери, которая осмотрела дом и вызвала полицию.

Роман Микоян — не кровный родственник Стаса Намина. Музыкант женился на его матери Галине, и воспитывал как родного. Артем Микоян как раз родился у Намина в браке с Галиной. Убитая женщина — Прасковья Ткаченко, бабушка Романа Микояна и бывшая теща Стаса Намина.

Роман Микоян обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Максимальный срок по данной статье — до 20 лет лишения свободы.