Испанская певица использовала голубей как бюстгальтер

Испанская певица и автор песен Розалия предстала в пикантном образе на обложке журнала Vogue Espana.

Для фотографии 31-летняя Розалия обнажилась, а грудь прикрыла живыми голубями. Образ певица дополнила объемным колье и несколькими массивными кольцами на пальцах.

Розалия опубликовала обложку Vogue Espana в социальной сети и отчиталась подписчикам, что голуби во время съемки не пострадали.

Фото: © @rosalia.vt

«За животными, использованными в фотосъемке, постоянно ухаживал специалист. Работа с ними выполнялась с соблюдением соответствующих стандартов», — написала она.