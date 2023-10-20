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Испанская певица использовала голубей как бюстгальтер

Источник:
Sibnet.ru
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Испанская певица и автор песен Розалия предстала в пикантном образе на обложке журнала Vogue Espana.

Для фотографии 31-летняя Розалия обнажилась, а грудь прикрыла живыми голубями. Образ певица дополнила объемным колье и несколькими массивными кольцами на пальцах.

Розалия опубликовала обложку Vogue Espana в социальной сети и отчиталась подписчикам, что голуби во время съемки не пострадали.

Фото: © @rosalia.vt

«За животными, использованными в фотосъемке, постоянно ухаживал специалист. Работа с ними выполнялась с соблюдением соответствующих стандартов», — написала она.

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Uynachalnica

Путин газ на Украину не закрывает, а ты о Казахстане...

kygear

А ведь мы их умываться научили!

Удавиков

токаев китайский язык учит, мечется как ..... в проруби

corrector

их волнует в мире всё, где можно грабить !!