Испанская певица использовала голубей как бюстгальтер

Испанская певица и автор песен Розалия предстала в пикантном образе на обложке журнала Vogue Espana.
Для фотографии 31-летняя Розалия обнажилась, а грудь прикрыла живыми голубями. Образ певица дополнила объемным колье и несколькими массивными кольцами на пальцах.
Розалия опубликовала обложку Vogue Espana в социальной сети и отчиталась подписчикам, что голуби во время съемки не пострадали.
«За животными, использованными в фотосъемке, постоянно ухаживал специалист. Работа с ними выполнялась с соблюдением соответствующих стандартов», — написала она.