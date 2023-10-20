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Эсминец США перехватил запущенные по Израилю из Йемена ракеты

Источник:
РБК
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Эсминец ВМС США в Красном море перехватил несколько запущенных из Йемена ракет, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Мы не можем с уверенностью сказать, на что были нацелены эти беспилотники и ракеты, но они были запущены из Йемена и направлялись на север вдоль Красного моря, потенциально к целям в Израиле», — приводит РБК заявление Райдера.

Лидер йеменских хуситов Абдель-Малек Аль-Хуси ранее заявил, что группировка запустит ракеты и беспилотники, если США напрямую вмешаются в конфликт Израиля и сектора Газа.

Хуситы — военизированная группировка шиитов, действующая на территории Йемена. Контролирует значительную часть страны. Поддерживается Ираном.

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