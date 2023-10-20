Маск восхитился станцией метро в Санкт‑Петербурге

Американский миллиардер Илон Маск восхитился публикацией Culture Critic в социальной сети X, посвященной станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге.

«Вот так должны выглядеть станции метро. (Санкт-Петербург)», — говорилось в описании к видеоролику.

Маск кратко прокомментировал публикацию, опубликовав под ним смайлик «100%», выражая таким образом одобрение.

Станцию «Автово» построили в 1955 году на Кировско-Выборгской линии метро Санкт-Петербурга. В 2011 году ее внесли в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. В 2014 году «Автово» попало в рейтинг десяти самых красивых станций мира по версии The Guardian.