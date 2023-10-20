Путин посетил штаб российских сил и заслушал доклад о ходе СВО

Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где ему доложили о ходе специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ», — цитирует ТАСС Путина.

Главу государства встретил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. «Товарищ верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции», — доложил он.

После чего Путин с Герасимовым поднялись в кабинет, где президент выслушал доклад о положении дел в ходе СВО. Его содержание не раскрывается.

«Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны», — уточнил Песков.

Выходя из штаба, Путин попросил передать привет бойцам. «Всем командирам привет передавайте», — сказал он начальнику Генштаба. «Обязательно» — заверил Герасимов.