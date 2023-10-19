Видеокарта GeForce RTX 4090 из‑за санкций подорожала вдвое

GeForce RTX 4090 на фоне новых санкций Запада резко подорожали — если первоначально самая мощная на сегодня видеокарта стоила в Китае 13 тысяч юаней (около 1774 долларов), то теперь за ускоритель просят порядка 26 тысяч юаней (около 3500 долларов).

Согласно новым ограничениям США, экспортному контролю подлежит оборудование, пропускная способность памяти которого превышает 600 Гбайт/с, а объединенная вычислительная мощность превосходит 4800 TOPS.

Под данное определение попадают флагманские видеокарты GeForce RTX 4090, что делает перспективы видеоускорителя на санкционных рынках неопределенными. В ближайшее время он вообще может пропасть из свободной продажи.

При этом введенные американской стороной ограничения на экспорт касаются не только Китая, но также России, Белоруссии, Армении, Казахстана и множества других стран. NVIDIA уже прекратила отгрузки GeForce RTX 4090 в попавшие под новые санкции страны.