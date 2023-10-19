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Пасынку Стаса Намина предъявили обвинение в убийстве родственников

Источник:
Sibnet.ru
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Следователи предъявили обвинение в двойном убийстве пасынку Стаса Намина Роману Микояну — ранее его задержали по подозрению в убийстве сына и тещи рок-музыканта, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Московской области в своем телеграм-канале.

39-летний москвич обвиняется в убийстве бабушки и брата. Сын и теща Намина Артем Микоян и Прасковья Ткаченко были найдены с многочисленными ножевыми ранениями в доме в деревне Крюково городского округа Истра Московской области.

Согласно сообщению СК, в ходе допроса обвиняемый признался в совершении преступления. Мотивом убийства стал давний семейный конфликт.

Микоян рассказал, что после очередной ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее, после чего позвонил брату и попросил приехать. Когда родственник прибыл, преступник лишил жизни и его, после чего сам обратился в полицию.

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