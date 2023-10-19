МТС запустил программу бесплатной связи

МТС объявил о запуске программы бесплатной связи при покупке смартфона — новые абоненты смогут не платить за услуги связи до 12 месяцев, сообщает пресс-служба оператора.

В программе участвуют любые смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей, представленные в розничной сети и онлайн-магазине МТС. Чтобы получить бесплатную связь на срок от 3 до 12 месяцев покупателю необходимо подключить тарифный план «МТС Больше».

«Теперь наши клиенты смогут совершенно бесплатно пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС до одного года, не думая об оплате связи», — пояснил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Так, при покупке смартфона стоимостью от 10 до 35 тысяч рублей и тарифного плана «МТС Больше» оператор предоставляет 3 месяца бесплатной связи.

При покупке смартфона стоимостью от 35 тысяч до 80 тысяч рублей и тарифного плана «МТС Больше» пользователь получает 6 месяцев бесплатной связи.

При покупке смартфона стоимостью свыше 80 тысяч рублей и тарифного плана «МТС Больше» клиенту представляется 12 месяцев бесплатной связи. Кроме этого, при покупке смартфона онлайн клиенты получат двойной кешбэк.