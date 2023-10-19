Дженсен Эклс вернулся к роли Солдатика

Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс вернется к роли Солдатика в спин-оффе к сериалу «Пацаны» – «Поколение "Ви"».

«Пацаны» – это сериал о супергероях, которые выступают главными антигероями. В третьем сезоне в шоу появился герой Эклса. Солдатик – бывший лидер супергеройской команды, из-за которой он оказался в плену и провел 40 лет в анабиозе, пока над ним проводили опыты. В конце сезона он вновь оказался заперт в усыпляющем контейнере.

У героя Эклса было мало экранного времени, но он буквально «взорвал» шоу и привел в него десятки, если не сотни тысяч новых поклонников, в том числе фанатов «Сверхъестественного», где актер играл одну из главных ролей.

«Поколение "Ви"» рассказывает о приключениях студентов колледжа для суперов. Действие здесь разворачивается после третьего сезона «Пацанов», поэтому зрители предполагают, что увидят лишь камео с любимым героем. Возможно, это будет флешбэк, обучающий ролик с его участием или архивная запись.

В промо Солдатик показан в своем зеленом костюме, он говорит: «Surprise Motherfuckers» и ухмыляется. Сцену уже назвали отсылкой к «Декстеру», где присутствует аналогичная фраза. В комментариях к тизеру создатели написали: «В эту пятницу, прячьте своих бабушек!», намекая на неравнодушие героя к женщинам в годах.

Камео ожидается в шестой серии первого сезона, которая выйдет на экраны в пятницу, 20 октября. Сериал завершится 3 ноября.

Пацаны Эрика Крипке

В спин-оффе уже появился другой актер из «Сверхъестественного» Алекс Калверт – нефилим Джек, сын Люцифера, он же новый Бог. В супергеройской саге он играет одного из студентов-суперов.

А в четвертом сезоне «Пацанов», который выходит в декабре, появится Джеффри Дин Морган, исполнивший ранее роль Джона Винчестера, и Роб Бенедикт, который сыграл писателя и пророка Чака Ширли, оказавшегося Богом. Их роли держатся в секрете.

«Немудрено, что сериал называется Пацаны, Эрик Крипке (создатель "Сверхъестественного" и "Пацанов") тянет в него все больше своих пацанов», – писали ранее фанаты, вспоминая и Джима Бивера, играющего в обоих проектах.