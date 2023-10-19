Как сочетать вино и чипсы

Производитель чипсов Pringles опубликовал гайд, как сочетать различные вкусы с красным, белым и игристым вином.

Обычно чипсы — это закуска к пиву, но они хорошо подойдут к разному вину. Например, чипсы подают к игристому как аперитив.

Pringles предлагает следующие варианты: