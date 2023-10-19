Как сочетать вино и чипсы

Производитель чипсов Pringles опубликовал гайд, как сочетать различные вкусы с красным, белым и игристым вином.
Обычно чипсы — это закуска к пиву, но они хорошо подойдут к разному вину. Например, чипсы подают к игристому как аперитив.
Pringles предлагает следующие варианты:
- классические чипсы с солью — белое игристое Cremant de Bourgogne,
- «Сметана и лук» — белое сухое Aligote,
- BBQ — красное сухое Old Vine Zinfandel,
- со вкусом сыра чеддер — красное сухое Gamay,
- со вкусом соли и уксуса — белое сухое Albarino,
- с пиццей — белое, розовое или красное полусладкое игристое Lambrusco.