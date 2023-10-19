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Как сочетать вино и чипсы

Источник:
Sibnet.ru
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Производитель чипсов Pringles опубликовал гайд, как сочетать различные вкусы с красным, белым и игристым вином.

Обычно чипсы — это закуска к пиву, но они хорошо подойдут к разному вину. Например, чипсы подают к игристому как аперитив.

Pringles предлагает следующие варианты:

  • классические чипсы с солью — белое игристое Cremant de Bourgogne,
  • «Сметана и лук» — белое сухое Aligote,
  • BBQ — красное сухое Old Vine Zinfandel,
  • со вкусом сыра чеддер — красное сухое Gamay,
  • со вкусом соли и уксуса — белое сухое Albarino,
  • с пиццей — белое, розовое или красное полусладкое игристое Lambrusco.
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Жизнь #Еда
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