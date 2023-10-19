Рик и Мишонн воссоединятся в спин-оффе «Ходячих мертвецов»

Опубликован тизер мини-сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил», посвященный судьбе главных героев Рика Граймса и его жены Мишонн. Премьера назначена на февраль 2024 года.

К главным ролям вернутся Эндрю Линкольн и Данай Гурира. Персонаж Линкольна последний раз появлялся в основном шоу в конце девятого сезона. Таинственный вертолет подобрал раненного Рика и унес его в неизвестном направлении. Его похитила военная организация, именующая себя Гражданской республикой. Об этом не знали члены общины, думая, что Рик погиб на взорванном мосту.

Данай Гурира, играющая роль новой возлюбленной Рика Мишонн, ушла из сериала в десятом сезоне. Героиня отправилась на поиски мужа после получения свидетельства о том, что он жив. Кадры с персонажами показали в конце финальной серии «Ходячих мертвецов». Зрители увидели, как Рик безуспешно пытается сбежать, а Мишонн продолжает поиски.

После финала шоу уже вышло два мини-сериала, которые можно назвать не спин-оффами, а продолжениями «разветвившегося» шоу. В «Городе мертвых» Мэгги и Ниган оказались на Манхэттене в поисках похищенного Хершила.

Главный герой второго мини-сериала – Дэрил Диксон, как раз отправившийся на поиски Рика и Мишонн, оказался во Франции, где встретился с чудо-ребенком, которого сочли едва не спасителем мира.

В «Тех, кто выжил», появятся персонажи, которых сыграли Поллианна МакИнтош (Джадис), Терри О'Куинн и Лесли-Энн Брандт. Создал шестисерийный проект шоураннер Скотт М. Гимпл.