Бизнесмен Павел Дуров опубликовал фото с обнаженным торсом и глубокомысленной подписью.

«По мере того как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной», — подписал Дуров снимок, на котором он позирует с голым торсом в воде.

Фото: © @durov

«Опять нейросеть сгенерировала изображение идеального человека», «Этот пиво не пьет, сразу видно», «Хватит заставлять мужиков комплексовать», — написали в комментариях.

В мае Дуров также публиковал фотографии голого торса, в посте он назвал самодисциплину ключом к здоровью, богатству и счастью.