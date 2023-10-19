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Павел Дуров снова выложил фото с голым торсом

Источник:
Sibnet.ru
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Бизнесмен Павел Дуров опубликовал фото с обнаженным торсом и глубокомысленной подписью.

«По мере того как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной», — подписал Дуров снимок, на котором он позирует с голым торсом в воде.

Павел Дуров
Фото: © @durov

«Опять нейросеть сгенерировала изображение идеального человека», «Этот пиво не пьет, сразу видно», «Хватит заставлять мужиков комплексовать», — написали в комментариях.

В мае Дуров также публиковал фотографии голого торса, в посте он назвал самодисциплину ключом к здоровью, богатству и счастью.

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