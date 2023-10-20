Сколько стоят криптовалюты 20 октября

Курс биткоина (BTC) 20 октября по средневзвешенному значению криптовалютного актива на самых крупных биржах составляет 29 567,66 доллара.

Ethereum (ETH) стоит 1607,30 доллара, Tether (USDT) — 1 доллар, Ripple (XRP) — 0,51 доллара, Binance Coin (BNB) — 213,25 доллара.

За сутки биткоин вернулся выше психологической отметки в 29 тысяч долларов. На фоне подорожания основной криптовалюты остальные монеты также подросли в пределах нескольких процентов.

При этом за последние семь суток биткоин подорожал уже почти на 10%, а его рыночная капитализация подросла до 571 миллиарда долларов. Эксперты предполагают, что текущий год биткоин закончит на отметках около 40 тысяч долларов.