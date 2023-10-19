«Манжерок» назвали самым посещаемым курортом Сибири

Курорт «Манжерок» признали самым посещаемым курортом Сибири, а его новый отель – открытием года.

На федеральном форуме в Сочи курорт завоевал четыре премии Ski business awards в номинациях «Самый посещаемый курорт Сибирского федерального округа», «Лучший горнолыжный отель — Открытие года», «Лучшая концепция питания на горнолыжном курорте» и «Лучший ресторан на горнолыжном курорте».

«Курорт становится лауреатом престижной премии не в первый раз. Отрадно, что лучшим горнолыжным отелем назван наш пятизвёздочный отель, который открыл свои двери в этом году. Мы стремимся, чтобы на курорте каждый гость нашел свой вид отдыха, поэтому круглый год предлагаем различные виды активностей», — отметил гендиректор Владимир Щербинин.

Премии в различных номинациях «Манжерок» получает шесть лет подряд.

В прошлом году курорт посетили более 520 тысяч гостей. Курорт сочетает горнолыжную инфраструктуру, тематический парк «Хранитель Большого Алтая», велотрассы, пешие маршруты, а также современные глэмпинги.

К концу года на территории курорта гостей планируют открыть панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров. Кроме того, в перспективе здесь будет построено 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и более 15 км пеших маршрутов.