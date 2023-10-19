Введены штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату.

Новый закон вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) и дополняет его новыми положениями. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом устанавливается ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг за отдельную плату. Также теперь недопустимо отказывать клиенту или покупателю в основной услуге, если не будет оплачена дополнительная.

Согласно принятому документу, штраф за навязывание дополнительную услуг потребителям для должностных лиц составит от двух до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.