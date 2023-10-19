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Увеличилось число погибших в Израиле россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19, сообщило посольство России в Израиле. Ранее сообщалось о 16 погибших в Израиле россиянах.

Без вести пропавшими считаются семь россиян. Два гражданина России находятся в заложниках в секторе Газа, такую информацию сотрудники посольства получили от израильских компетентных органов.

Война Израиля и палестинского движения ХАМАС, начавшаяся утром 7 октября с атаки на израильские территории палестинских боевиков, продолжается уже 12 дней.

По последним данным, за это время в Израиле погибли 1,4 тысячи человек. В секторе Газа число погибших превысило 3,4 тысячи.

По данным Армии обороны Израиля, боевики ХАМАС и другие палестинские движения удерживают в секторе Газа 199 заложников.

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ЧП #Происшествия #Конфликты
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