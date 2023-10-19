Астрономы нашли мертвую звезду‑беглянку

Канадские астрономы обнаружили сверхмассивный белый карлик Gaia EDR3, который покинул «родное» звездное скопление Гиад в созвездии Тельца примерно в 153 световых годах от Земли.

Мертвая звезда улетает в космос со скоростью около 10 километров в секунду. По оценке астрономов, Gaia EDR3 представляет собой небесное тело в 1,3 раза массивнее Солнца, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Astrophysics.

Потухшая звезда могла вырваться из системы Гиад благодаря двум факторам — небольшой плотности самого скопления и неким внешним воздействием, которое могло быть вызвано влиянием других скоплений или движением массивных облаков газа.

Белые карлики возникают, когда у звезд размером с Солнце заканчивается водородное топливо в их ядрах. После прекращения реакций исчезает энергия, которая позволяла звезде сопротивляться внутренней силе ее собственной гравитации.

При этом внешние слои такого светила резко раздуваются, а ядро либо превращается в белого карлика, либо в случае значительной массы становится нейтронной звездой.